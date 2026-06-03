Banca Generali | raccolta netta totale di 1.049 milioni di euro a maggio da inizio anno sono 3,8 miliardi

A maggio, Banca Generali ha registrato una raccolta netta di 1.049 milioni di euro, con un aumento del 72% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Da inizio anno, la raccolta totale ha raggiunto i 3,8 miliardi di euro, con una crescita del 41% rispetto ai primi cinque mesi del 2022.

Banca Generali ha realizzato a maggio una raccolta netta pari a euro 1.049 milioni (+72 per cento aa) portando il dato cumulato da inizio anno a euro 3,8 miliardi, in crescita del +41 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oltre alla sostenuta dinamica dei volumi, il dato si distingue per la qualità della sua composizione con flussi nelle soluzioni gestite pari a euro 894 milioni, quasi cinque volte superiori rispetto al corrispondente mese dell’anno scorso (euro 1,6 miliardi da inizio anno, +139 per cento aa). Il risultato è stato trainato dal successo delle nuove linee di prodotto lanciate nel corso del mese e finalizzate alla diversificazione e protezione dei portafogli in un’ottica di medio lungo termine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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