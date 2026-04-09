A marzo, Banca Generali ha registrato una raccolta netta di 725 milioni di euro, con un aumento del 101% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La cifra rappresenta un raddoppio rispetto ai dati dello scorso anno e si inserisce nel trend di crescita delle attività di raccolta della banca. I dati sono stati comunicati dall’istituto senza ulteriori dettagli sulla distribuzione geografica o sui segmenti di clientela coinvolti.

Banca Generali ha realizzato a marzo una raccolta netta pari a 725 milioni, in crescita del 101% su base annua. Il risultato, più che doppio rispetto a marzo 2025, ha portato la raccolta totale del trimestre a 1,9 miliardi (+28%) realizzando la migliore partenza d'anno nella storia della banca. Nel mese si è registrata una marcata crescita degli Assets under Investment, pari a 337 milioni per un totale di 721 milioni nel trimestre (+53%). L'amministratore delegato, Gian Maria Mossa, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti della raccolta del primo trimestre e dell'accelerazione registrata in marzo: risultati ai massimi storici per la Banca, raggiunti nonostante l'escalation delle tensioni geopolitiche e le loro ricadute sull'economia e sui prezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La raccolta di Banca Generali raddoppia a 725 milioni nel mese di marzo

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