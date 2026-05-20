Cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione nelle acque delle Maldive, all’interno di una grotta sottomarina. La vicenda ha suscitato attenzione e numerose ipotesi, tra cui quella dell’effetto Venturi, un principio fisico che potrebbe aver giocato un ruolo nelle circostanze del tragico evento. Gli esperti stanno analizzando le possibili cause, considerando anche l’esperienza dei sub coinvolti, ritenuti troppo esperti per essere vittime di incidenti simili. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

Erano troppo esperti per morire così. Spunta una nuova ipotesi sulla morte dei cinque sub italiani inghiottiti da una grotta nelle profondità delle acque maldiviane. Secondo il presidente della Società italiana di medicina subacquea e iperbarica, Alfonso Bolognini, sarebbero stati risucchiati da un effetto Venturi. Intanto il team di subspeleologi finlandesi ha recuperato tutti i corpi rimasti intrappolati a 50 metri di profondità, portando in superficie anche le telecamere GoPro. I dispositivi potrebbero dare elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso l’eventuale risucchio. Per Bolognini si trattava di sub troppo capaci per improvvisare un’immersione del genere senza l’adeguata preparazione: solo la professoressa Monica Montefalcone aveva all’attivo oltre 5mila immersioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è l’effetto Venturi, l’ipotesi che i sub italiani siano “stati risucchiati nelle grotte” delle Maldive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Boiler Chimney Draft Explained | NYC Boiler Venting Science (Subscriber Request) Thank you

Sullo stesso argomento

Maldive, i sub «risucchiati nelle grotte da un effetto Venturi». L'esperto: erano lì per le barriere coralline non per le grotteUna nuova ipotesi: i sub morti alle Maldive erano troppo esperti per improvvisare una visita alle grotte senza l'adeguata preparazione di cui erano...

Maldive, i sub «risucchiati nelle grotte dall'effetto Venturi». L'esperto: erano lì per le barriere coralline non per le grotteUna nuova ipotesi: i sub morti alle Maldive erano troppo esperti per improvvisare una visita alle grotte senza l'adeguata preparazione di cui erano...

Cos’è l’effetto Venturi, la nuova ipotesi sulla morte dei sub italiani alle Maldive x.com

Cos’è l’Effetto Nicholas, e qual è la storia del bambino che negli ultimi 30 anni ha fatto quadruplicare la donazione di organi e tessuti in Italia reddit

Tragedia Maldive, cos'è l'effetto Venturi: nuova ipotesi sulla morte dei sub italianiSecondo l'esperto Alfonso Bolognini dietro la morte dei nostri connazionali potrebbe esserci l’ipotesi dell’effetto Venturi, il violento risucchio che avrebbe trascinato i cinque sub esperti nelle c ... ilgiornale.it

Cos’è l’effetto Venturi e come può aver intrappolato i sub nella grotta alle MaldiveMentre i sommozzatori recuperano i corpi dei cinque ricercatori italiani nella grotta degli squali, la medicina subacquea avanza un’altra ipotesi: non un errore umano, ma un risucchio idrodinamico i ... rainews.it