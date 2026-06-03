Le famiglie dei bambini affetti da malattie gastroenterologiche complesse sono spesso costrette a spostarsi fuori regione per accedere alle cure, trovandosi davanti a un percorso assistenziale disomogeneo sul territorio nazionale. A rilevarlo è la consultazione promossa dalla Sigenp, la Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica, e rivolta a 16 associazioni di pazienti. Sigenp Family . Il sondaggio rientra tra le attività collegate a Sigenp Family, il progetto nato per creare un collegamento diretto tra la comunità clinica e le famiglie, offrire informazioni affidabili e costruire una collaborazione strutturata con le associazioni dei pazienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bambini e malattie gastriche, il peso della sanità diseguale

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