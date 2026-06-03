Bambini e malattie gastriche il peso della sanità diseguale
Le famiglie di bambini con malattie gastroenterologiche complesse devono spesso spostarsi in altre regioni per ricevere cure specialistiche. Il percorso assistenziale varia notevolmente da una zona all’altra, creando disomogeneità nell'accesso alle prestazioni sanitarie. Questa situazione obbliga molte famiglie a affrontare lunghi viaggi e difficoltà logistiche per sottoporre i propri figli alle cure necessarie.
Le famiglie dei bambini affetti da malattie gastroenterologiche complesse sono spesso costrette a spostarsi fuori regione per accedere alle cure, trovandosi davanti a un percorso assistenziale disomogeneo sul territorio nazionale. A rilevarlo è la consultazione promossa dalla Sigenp, la Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica, e rivolta a 16 associazioni di pazienti. Sigenp Family . Il sondaggio rientra tra le attività collegate a Sigenp Family, il progetto nato per creare un collegamento diretto tra la comunità clinica e le famiglie, offrire informazioni affidabili e costruire una collaborazione strutturata con le associazioni dei pazienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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