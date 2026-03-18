Durante un convegno dedicato al secondo rapporto europeo sull’equità in salute, si è discusso della disparità nel settore sanitario e delle difficoltà legate alla salute mentale. Il Papa ha preso la parola per sottolineare l’importanza di prendersi cura di chi ha bisogno, in un contesto in cui molte persone si trovano a dover affrontare solitudine e fragilità.

È Papa Leone XIV a dettare la linea di ‘ Oggi chi è mio prossimo ’, il convegno dedicato al secondo rapporto europeo sull’equità in salute. “ La salute non può essere un lusso per pochi ”, ha sottolineato il pontefice in mattinata mentre riceveva in udienza privata i delegati della Conferenza episcopale italiana, del Consiglio delle conferenze episcopali europee e dell’Organizzazione mondiale della sanità. D’altronde il richiamo del titolo alla parabola del buon samaritano non lascia spazio a interpretazioni: i sistemi sanitari – e la società nel suo complesso – non possono lasciare indietro nessuno. L’universalità delle cure è “un imperativo morale per le società che vogliono definirsi giuste”, ha aggiunto Prevost. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità diseguale, l’Europa tra solitudine e salute mentale a rischio

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