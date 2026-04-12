L’eco della guerra nella stanza dei giochi | come proteggere i bambini dal peso di un mondo in fiamme
In un’epoca in cui le notizie di conflitti armati arrivano quotidianamente nelle case, i bambini sono esposti a immagini e parole che possono influenzare il loro equilibrio emotivo. La diffusione di contenuti legati alle guerre si verifica attraverso televisioni, social network e dispositivi digitali, facendo sì che anche i più piccoli possano entrare in contatto con realtà dure e spesso crude. Questa situazione solleva domande sulla tutela dei minori e sulla gestione delle informazioni in ambienti familiari.
Viviamo in un’epoca di connessione totale, dove il confine tra il salotto di casa e il fronte di guerra più lontano è diventato drammaticamente sottile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Zagarà trasforma la piazza in una magica stanza per bambini con giochi in legno, laboratori e clownGiochi in legno, travestimenti vintage e clowneschi, laboratori creativi, giochi di luci e ombre.