In vista del ballottaggio per il sindaco di Comacchio, previsto per domenica 7 e lunedì 8, gli ambulatori dell’Unità operativa di Medicina Legale dell’Azienda Usl saranno aperti per il rilascio delle certificazioni utili all’ammissione al voto assistito. Le certificazioni sono necessarie per i cittadini che richiedono questa modalità di voto. Le procedure si svolgeranno presso gli ambulatori dell’ente sanitario durante il periodo di apertura.

In occasione del turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco di Comacchio, in programma domenica 7 e lunedì 8, saranno attivi gli ambulatori dell’Unità operativa di Medicina Legale dell’Azienda Usl per il rilascio delle certificazioni necessarie all’ammissione al voto assistito e per gli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ballottaggio: le date del secondo voto per il nuovo sindaco

Voto, una sfida all’ultima mossa. Dalle urne il nome del sindaco o il super derby del ballottaggioAlle 15 si conoscerà l’ultima rilevazione sull’affluenza alle urne, in vista dello scrutinio finale.

Temi più discussi: Ballottaggio elezioni comunali 2026, come e dove si vota: le date; Elezioni 24-25 maggio 2026 - Informazioni e aggiornamenti; Elezioni amministrative: il 24 e il 25 maggio si vota in 37 comuni del Lazio; Elezioni Comunali: a San Bonifacio il sindaco si deciderà al ballottaggio.

Ballottaggio per il sindaco, come ritirare la certificazione per il voto assistito x.com

Dieci comuni al ballottaggio in Campania, Pompei e Sorrento all'ultimo votoArchiviato il primo turno, in Campania sono dieci i comuni sopra i 15 mila abitanti per i quali sarà necessario il ballottaggio del 7 e 8 giugno per eleggere il nuovo sindaco. (ANSA) ... ansa.it

Come la corsa per la carica di sindaco di L.A. potrebbe cambiare il futuro della California reddit

Ballottaggi, sfida sulle alleanze: il centrosinistra punta ArezzoSono sei i capoluoghi al secondo turno. Caccia agli apparentamenti. A Macerata il sindaco uscente non arriva al 50 per cento per dieci voti ... repubblica.it