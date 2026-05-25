Ballottaggio | le date del secondo voto per il nuovo sindaco

Da arezzonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il secondo turno delle elezioni comunali si svolgerà il 7 e l’8 giugno. In queste date, gli elettori di Arezzo dovranno votare tra due candidati, uno dei quali sarà il nuovo sindaco. La scelta riguarda chi tra i due contendenti assumerà la guida del municipio. La consultazione si svolgerà su due giornate consecutive e coinvolge tutti i cittadini con diritto di voto nel comune.

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Il secondo turno di votazioni si terrà il 7 e l'8 giugno prossimo. In quelle due date gli aventi diritto del comune di Arezzo dovranno scegliere chi tra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli sarà il prossimo sindaco di Arezzo. Le modalità con cui si vota sono più semplici rispetto a quelle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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