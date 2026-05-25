Voto una sfida all’ultima mossa Dalle urne il nome del sindaco o il super derby del ballottaggio

Cosa uscirà dalle urne? La successione politica a Palazzo Cavallo o il secondo tempo del ballottaggio? E chissà che, oggi alle 15 in punto con l’ultima rilevazione prima dello scrutinio, la domanda di partecipazione e l’affluenza ai seggi sfiori l’ondata referendaria. Sarebbe un toccasana democratico nella stagione mondiale di guerre e ‘democrature’. Anche per quella che si prospetta come una partita a tre per la conquista del comune: centrodestra, centrosinistra e fronte civico (pure con tre outsider agguerriti: Michele Menchetti, Egiziano Andreani e Serena Marinelli). Certo è che l’offerta elettorale non manca: sei candidati a sindaco, 18 liste, 519 aspiranti al consiglio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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