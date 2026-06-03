Il 7 e l’8 giugno si svolge il ballottaggio per le elezioni amministrative. In questa occasione, un esponente politico ha affermato che la libertà di voto non equivale all’astensione. Contestualmente, si ricorda che ottant’anni fa, il 2 giugno 1946, gli italiani votarono per la Repubblica e le donne votarono per la prima volta nel Paese. Non si registrano altri dettagli o dichiarazioni ufficiali relative alle elezioni di questa giornata.

"Ottant’anni fa, il 2 giugno 1946, gli italiani scelsero la Repubblica e le donne votarono per la prima volta nella storia del nostro Paese. Proprio in questa ricorrenza, alla vigilia del ballottaggio per il Comune di Viareggio, sento il dovere di ribadire un principio semplice ma fondamentale: partecipare al voto è un diritto prezioso e una responsabilità civica". Con queste parole Marialina Marcucci torna sulla questione del ballottaggio, che domenica e lunedì vedra sfidarsi Sara Grilli e Federica Maineri. "La scelta che ho fatto di non sottoscrivere accordi e di lasciare piena libertà di voto ai nostri elettori non deve in alcun modo essere interpretata come un invito all’astensione – prosegue la Marcucci –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ballottaggio del 7-8 giugno . Marcucci: "La libertà di voto non significa astensione"

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