Durante il ballottaggio a Arezzo, i rappresentanti di Azione hanno dichiarato che non ci sarà nessun apparentamento e che i loro elettori saranno liberi di votare senza vincoli. Questa decisione riguarda le elezioni in corso e si applica alla scelta tra i due candidati rimasti in corsa. Nessuna indicazione ufficiale è stata data per un sostegno diretto a uno dei due candidati in competizione.

Arezzo, 31 maggio 2026 – Ballottaggio Arezzo, Sottanelli e Calugi (Azione): "Nessun apparentamento, libertà di voto ai nostri elettori”. "Il risultato ottenuto da Marco Donati e dalla coalizione civica che lo ha sostenuto rappresenta uno dei dati politici più significativi di queste elezioni comunali. Oltre un elettore su cinque ha scelto una proposta autonoma, riformista, pragmatica e lontana dalle contrapposizioni tradizionali. Un risultato che dimostra quanto fosse forte la domanda di rinnovamento presente in città". Lo dichiarano il deputato di Azione Giulio Sottanelli e il segretario provinciale di Azione Arezzo Luca Calugi. "Vogliamo innanzitutto ringraziare Marco Donati per la straordinaria campagna elettorale che ha saputo guidare con serietà, competenza, credibilità e passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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