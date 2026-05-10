In quattro comuni della provincia si svolgono le elezioni comunali, con le urne aperte per scegliere i nuovi amministratori. A Senigallia si affrontano due candidati, uno in carica e uno sostenuto da un’alleanza di partiti, mentre a Loreto si vota per le liste civiche che propongono nuovi nomi alla guida del Comune. Le scelte dei cittadini determineranno i successori degli attuali sindaci e le future modalità di gestione amministrativa.

? Domande chiave Chi vincerà la sfida tra il sindaco usente e il campo largo a Senigallia?. Come cambierà la gestione di Loreto con il voto alle liste civiche?. Quali nuovi equilibri si creeranno a Maiolati Spontini dopo le dimissioni di Consoli?. Perché questi risultati provinciali influenzeranno le strategie politiche del 2027?.? In Breve Senigallia prevede ballottaggio il 14 e 15 giugno tra Olivetti, Romano e Binci.. Loreto vede la sfida tra Pieroni, Ragaini e il tecnico Sauro Longhi.. Mazzarini e Piergigli si sfidano a Maiolati Spontini dopo le dimissioni di Consoli.. Grillini e Baldoni competono a Cerreto d'Esi per la gestione del borgo..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona al voto: 4 comuni decidono il futuro tra Senigallia e Loreto

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