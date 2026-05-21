Elezioni in 737 Comuni | 6 milioni di elettori decidono il futuro

In 737 comuni italiani si svolgono le elezioni con circa 6 milioni di cittadini chiamati alle urne. La novità della soglia del 40% potrebbe cambiare gli equilibri nelle grandi città, rendendo più difficile la conquista del potere per alcuni candidati. A Venezia e Messina si attendono i risultati di una competizione molto incerta, con candidati che cercano di ottenere il consenso necessario per vincere al primo turno o comunque di avvicinarsi al risultato decisivo.

? Domande chiave Come influenzerà la nuova soglia del 40% il voto nei comuni grandi?. Chi potrà davvero vincere la sfida politica a Venezia e Messina?. Perché le liste civiche stanno erodendo il potere dei partiti tradizionali?. Quali città decideranno la tenuta del centrodestra a livello nazionale?.? In Breve Centrosinistra guida 47 amministratori su 118 comuni sopra i 15 mila abitanti.. Venezia vede la sfida tra Simone Venturini e l'ex parlamentare Andrea Martella.. Messina vede scontrarsi Federico Basile con Antonia Russo e Marcello Scurria.. Ballottaggi previsti il 7 e l'8 giugno per i centri sopra i 15 mila abitanti..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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