Durante l’ultima puntata di Tv Talk, Milly Carlucci ha risposto a una domanda sulla presenza di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip, dichiarando semplicemente:

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Mentre la giurata è impegnata come opinionista a Mediaset, la conduttrice di Canzonissima non usa giri di parole. E intanto il futuro a Ballando con le Stelle resta un'incognita. La frecciatina che non ti aspetti: è quella arrivata durante l’ultima puntata di Tv Talk da parte di Milly Carlucci. La conduttrice ha lanciato un dardo avvelenato verso una giurata storica del suo programma più seguito, Ballando con le Stelle, ora volata – momentaneamente, chissà – verso altri lidi. Stiamo parlando proprio di Selvaggia Lucarelli, attualmente opinionista al Grande Fratello Vip su Canale 5. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Non la guardo": Milly Carlucci snobba Selvaggia Lucarelli al GF Vip e lascia il dubbio sul ritorno a Ballando

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