Milly Carlucci, attualmente impegnata con Canzonissima, ha già iniziato a lavorare sulla prossima stagione di Ballando con le Stelle 2026. La macchina organizzativa del programma sembra essere già in movimento, con la produzione che avrebbe scelto la prima concorrente per l'edizione 2026. Le attività per la realizzazione della nuova stagione sono in corso, anche se ufficialmente non sono stati annunciati dettagli sul cast completo.

Ancora impegnata con Canzonissima, Milly Carlucci è già proiettata verso il futuro. Del resto la macchina organizzativa di Ballando con le Stelle non si ferma mai davvero e avrebbe già iniziato a prendere forma il cast della prossima edizione, quella del 2026. La conduttrice Rai, nota per la sua attenzione ai dettagli e per la capacità di costruire cast sorprendenti e ben calibrati, avrebbe individuato con largo anticipo una possibile protagonista: Elettra Lamborghini. Ballando con le Stelle 2026, arriva Elettra Lamborghini. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Milly Carlucci starebbe facendo di tutto per avere Elettra Lamborghini a Ballando con le Stelle 2026.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ballando con le Stelle 2026, Milly Carlucci ha già scelto la prima concorrente

Notizie correlate

Leggi anche: Giulia Salemi chiama Milly Carlucci: ‘Ballando con le stelle è il mio ultimo sogno da concorrente’

Milly Carlucci: fiocco inaspettato per la regina di Ballando con le stelleMilly Carlucci: fiocco inaspettato per la regina di Ballando con le stelle Una lieta notizia travolge la vita della conduttrice, mentre la figlia...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Canzonissima, Milly Carlucci pesca da Ballando con le Stelle e dal mondo del calcio: ecco i super ospiti. Anticipazioni; Morandi e Ranieri bocciano Canzonissima: Era più importante di Sanremo, la reazione (gelida) di Milly Carlucci; Ballando con le stelle: Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Milly Carlucci (e del flop del GF Vip); Ballando con le stelle, Massimiliano Rosolino al fianco di Milly Carlucci al posto di Paolo Belli.

Ballando con le Stelle, ecco chi potrebbe arrivare come nuovo giudiceLa ventesima edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa alla fine di dicembre con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti i due ... isaechia.it

Ballando con le stelle, rivoluzione in giuria? Il nome che promette scintille e il nodo Selvaggia LucarelliIndiscrezione bomba sul futuro della giuria nell’iconico show di Milly Carlucci: presto potrebbe arrivare un volto nuovo pronto a stravolgere gli equilibri. libero.it

Milly Carlucci diventerà nonna. La figlia della conduttrice, Angelica Donati, sarebbe infatti incinta del principe Fabio Borghese. Dopo le nozze da favola, la primogenita di Milly sarebbe dunque pronta ad allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè che renderà facebook

Rispetto alla Pasqua dello scorso anno (19-20 aprile), il sabato sera di Rai 1 con #Canzonissima di Milly Carlucci guadagna +5 punti. Mentre il sabato sera di Canale 5 con #Amici25 segna -3,4 punti e -700.000 spettatori. Piano piano, iniziando ad accendersi, x.com