L’allenatore della nazionale italiana under 21 ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra durante la partita di qualificazione agli Europei 2027, che si è disputata a Empoli. Ha sottolineato come i giovani abbiano contribuito al buon andamento del match, mentre si è detto più preoccupato per le sfide della nazionale di Gattuso rispetto a questa gara.

Missione compiuta per la Nazionale italiana U21 di Silvio Baldini, impegnata a Empoli nel settimo impegno delle qualificazione agli Europei 2027 di categoria in Serbia e in Albania. Gli azzurrini si sono imposti contro la Macedonia del Nord per 4-0, score che avrebbe potuto essere anche più importante se nella prima frazione di gioco la formazione tricolore avesse trovato maggior concretezza negli ultimi 20 metri. Resta, comunque, l’ottima prestazione dei ragazzi di Baldini. Il CT, a questo proposito, ha mostrato soddisfazione ai microfoni della Rai: “ Dall’1-0 in Macedonia, partita che disputammo anche in inferiorità numerica, questa squadra è molto cresciuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Silvio Baldini soddisfatto: “La squadra gira grazie ai ragazzi, sono più in ansia per l’Italia di Gattuso”

Articoli correlati

Baldini: “Sono convinto che l’Italia andrà al Mondiale. Gattuso? Credo che…”Silvio Baldini, allenatore della Nazionale Italiana u21, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima delle partite valide...

Leggi anche: Italia U21, Kayode si aggiunge alla lista di Baldini! L’incomprensione con Gattuso e il ripensamento: cos’è successo

Contenuti utili per approfondire Silvio Baldini

Temi più discussi: Avellino, Daffara convocato da Baldini nell'Under 21; Baldini esalta Pisilli: Vederlo in Nazionale A è un successo; Cesena, soddisfazione in casa bianconera per la convocazione in Under 21 di Tommaso Berti; Italia U21, Baldini: Palestra e Pisilli in Nazionale è un successo.

Silvio Baldini verso la Macedonia del Nord con l’Under 21: Nel calcio di oggi non esistono partite scontateNella settima giornata del Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, la seconda del girone di ritorno, l'Italia sfiderà la Macedonia ... oasport.it

Calcio, Silvio Baldini: Abbiamo un gruppo fortissimo e maturo. Ho visto un’aria positivaMentre l'Italia calcistica si stringe attorno al gruppo guidato dal CT Gennaro Gattuso in vista del temuto playoff verso i Mondiali 2026, la Nazionale ... oasport.it

Buona prestazione dell'Italia U21 di Silvio Baldini, che batte 4-0 la Macedonia del Nord al Castellani di Empoli. Segnano Cher Ndour, Luca Lipani (che colpisce anche un palo e una traversa) e Jeff Ekhator, nel finale arriva il 4° gol con il rigore di Seydou Fini x.com

L'Under 21 a Empoli. Silvio Baldini: "Mi emozionerò" - facebook.com facebook