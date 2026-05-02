Dopo il pareggio contro il Como, l’allenatore del Napoli ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando come i giocatori siano stati molto migliori nella ripresa. Ha parlato ai microfoni di DAZN, evidenziando alcuni aspetti della partita senza entrare in dettagli tecnici o motivazioni. La sua analisi si è concentrata sul miglioramento nel secondo tempo, senza commentare altre situazioni di gioco o decisioni arbitrali.

L’allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio della sua squadra contro il Como di Fabregas. “Oggi è stata una buona prestazione, perché se non fai una buona prestazione non esci bene da questa partita. Oggi sia noi che Como avevamo obiettivi importanti, forse più loro che si giocano la Champions. Nel primo tempo non siamo riusciti a dare la pressione giusta, loro hanno un calciatore un porta, lui riesce sempre a trovare la soluzione per saltarti e farti correre 80 metri dietro. I ragazzi sono stati comunque bravi, nel secondo tempo siamo cresciuti a livello di giocate e abbiamo avuto occasioni per fare gol.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte: “Buona prestazione, la squadra molto meglio nella ripresa”

Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer

Notizie correlate

Leggi anche: Banche: Marattin, 'Salvini molto meglio con Conte e Fratoianni'

Thuram a DAZN: «Siamo molto arrabbiati, questa non è una prestazione da Juve. Dobbiamo reagire da squadra»Palestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Le critiche eccessive, il caso Lukaku e i punti Champions: parla Conte; Conte: Non avevo dubbi sulla risposta della squadra. Buona prova di Alisson. Lukaku non ha bussato alla mia porta; Le pagelle di Napoli-Cremonese 4-0 vittoria schiacciante; Como-Napoli, Conte ha già scelto la formazione. Beukema unico dubbio.

Conte: De Bruyne sta come contro la Cremonese. Ha fatto la sua parteL'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della sfida pareggiata contro il Como per 0-0 ... ilnapolista.it

Conte a Dazn: Buona prova, altrimenti avremmo perso! Passo avanti per la Champions. Su KDB...Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Como Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna ... tuttonapoli.net

#Conte su NapoliMagazine.Com https://www.napolimagazine.com/il-punto-di-vincenzo-petrazzuolo/articolo/dazn-napoli-conte-buona-prestazione-su-un-campo-difficile-bravi-i-ragazzi-un-passo-per-arrivare-pi-02-05-2026 - facebook.com facebook

#Conte elogia il #Napoli: "Un altro passo in avanti". Poi parla delle condizioni di #DeBruyne x.com