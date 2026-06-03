Bagnoli sorprese a rubare in un negozio | coppia di ragazze arrestate

Notizia in breve

Sabato mattina, due ragazze di 19 e 28 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato in un negozio. Entrambe con precedenti, sono state sorprese mentre tentavano di rubare all’interno del negozio. La polizia ha fermato le due donne sul posto e le ha portate in commissariato. Non sono stati segnalati danni o feriti durante l’intervento.