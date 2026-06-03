Bagnoli sorprese a rubare in un negozio | coppia di ragazze arrestate

Da teleclubitalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato mattina, due ragazze di 19 e 28 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato in un negozio. Entrambe con precedenti, sono state sorprese mentre tentavano di rubare all’interno del negozio. La polizia ha fermato le due donne sul posto e le ha portate in commissariato. Non sono stati segnalati danni o feriti durante l’intervento.

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Sroprese a rubare in un negozio. Nella mattinata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 19enne e una 28enne, con precedenti di polizia, per tentato furto aggravato in concorso. Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che le predette erano state fermate dagli addetti alla vigilanza poiché sorprese ad occultare della merce all’interno dei propri zaini dopo aver danneggiato le confezioni e manomesso i dispositivi antitaccheggio. Per tali motivi, le due ragazze sono state bloccate, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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