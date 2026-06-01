Una donna di 85 anni e la sua badante sono state arrestate dopo un tentato furto in un negozio di via Cordusio, nel centro di Milano. La badante ha notato il gesto sospetto e ha chiamato le forze dell’ordine. Le due sono state fermate mentre tentavano di uscire dal negozio con alcuni oggetti. La donna anziana e la sua assistente sono state condotte in commissariato per le procedure di rito. Non sono stati riferiti ulteriori dettagli sul motivo del tentativo di furto.

Milano – Una tranquilla passeggiata per negozi stava per trasformarsi in una brutta disavventura per una signora di 85 anni che, insieme alla sua badante, era entrata in un negozio di via Cordusio, pieno centro di Milano. Due donne di origine bulgara, una 19enne e una 35enne, hanno notato l'anziana, con difficoltà motorie, all'interno di un negozio, accompagnata dalla sua badante. Così hanno deciso di entrare in azione: dopo essersi avvicinate alle due signore, una delle due ha finto di guardare capi di abbigliamento c on il chiaro intento di ostruire la visuale della complice, l'altra ha infilato la mano nella borsa dell'anziana impossessandosi del portafoglio contenente soldi, carte di credito e documenti di identità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, tentato di derubare un’anziana in negozio ma la badante si accorge: arrestate

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