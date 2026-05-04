Tentano il borseggio in un supermercato ma vengono sorprese dalla vittima e arrestate

Due persone sono state arrestate nel supermercato dopo aver tentato di rubare il portafoglio di una cliente. I due avevano studiato il modo di agire, osservando la vittima per poi avvicinarsi quando si era distratta. Approfittando di quell’attimo, hanno cercato di sottrarle il portafoglio dalla borsa, ma sono stati scoperti e fermati dalla vittima stessa. La polizia è intervenuta e ha eseguito gli arresti.

Con una tecnica collaudata hanno preso di mira la vittima di turno, l'hanno osservata e poi sono entrate in azione approfittando di un suo momento di distrazione per sottrarle il portafoglio che era in borsa. E' andata male però a tre donne di nazionalità cilena, sorprese dalla stessa vittima e.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: I ladri tentano il "colpo di Pasqua" in tabaccheria, ma vengono colti sul fatto Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Borseggio in tramvia, passeggeri inseguono le ladre: arrestata una 32enne. Tentato borseggio al mercato di Luino: fermata una 55enneUna donna ha tentato di rubare il portafogli a una cliente distratta tra la folla. Decisivo l’intervento della Polizia Locale e dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri ... varesenews.it Roma, in metro e a Termini furti, borseggi e droga nella rete sotterranea: 6 arresti della poliziaNel sistema della metropolitana di Roma e nelle aree ad alta affluenza come la stazione Termini, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli contro furti, borseggi e spaccio di droga, portando a ... msn.com