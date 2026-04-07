Chiara Aleati ha espresso critiche nei confronti di Conceicao, sottolineando di aver trovato alcuni atteggiamenti dell’esterno offensivo irritanti. In un video, l’opinionista ha commentato il suo precedente giudizio, anticipando anche le aspettative future riguardo all’operato del calciatore. La sua analisi si concentra sulle prestazioni dell’atleta e sul suo possibile cambiamento di mentalità nel corso della stagione.

di Chiara Aleati Chiara Aleati così su Conceicao: l’analisi attenta dell’opinionista sulle prestazioni dell’esterno offensivo e sul suo cambio di mentalità. La preziosa vittoria per 2-0 conquistata sul campo al termine dei 90 minuti ha lasciato grandissimi spunti di riflessione per l’ambiente Juve. Al centro del dibattito mediatico è finito Francisco Conceicao, protagonista di un’analisi approfondita. Chiara Aleati ha voluto esprimere il proprio parere, partendo da un doveroso e piccolissimo passo indietro personale. La giornalista ha ammesso di aver criticato tantissimo il ragazzo in passato, riconoscendo di avere forse un... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiara Aleati rivela: «Ho criticato tantissimo Conceicao, mi irritava quasi per certi atteggiamenti. Ora mi aspetto che faccia questo» – VIDEO

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