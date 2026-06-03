Un uomo che afferma di essere il proprietario della casa di Porto Rico, ispirata alle scenografie dei concerti di un famoso cantante, ha presentato una richiesta di risarcimento milionario. Secondo la denuncia, sono stati violati la privacy e gli accordi relativi all’uso dell’immagine del luogo. La casa, meta di molti fan, è al centro di questa disputa legale.

Merito di Bad Bunny e di uno show in cui la scenografia era risultata centrale per la sua riuscita, soprattutto grazie a un elemento: la casita: un’abitazione rosa in stile portoricano (patria della star) ricostruita sul palco, davanti alla quale tante persone ballavano, ridevano, si divertivano. Un elemento scenico talmente riuscito che il cantante ha deciso di portarlo anche in ogni tappa del DeBí Tirar Más Fotos World Tour, invitando di volta in volta fans e celeb a prendere parte alla festa. Nel suo ultimo show di Madrid, ad esempio, a scatenarsi alla casita c’erano anche Chiara Ferragni e il fidanzato José Hernandez. Purtroppo però, i fan di Bad Bunny potrebbero essere presto costretti a dirle addio per via di una controversia legale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bad Bunny, il vero proprietario della casita chiede un risarcimento milionario: violati privacy e accordi sull’uso dell’immagine

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Bad Bunny - Se Disfruta La Casita Gozando Café Con Ron En Barcelona

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