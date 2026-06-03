La cosa più spaventosa di Backrooms non è l’infinito labirinto di uffici vuoti e inquietanti che compongono il suo mondo parallelo (immagina Scissione filtrato attraverso l’episodio La paura fa novanta de I Simpson in cui Homer finisce nella terza dimensione) né le creature deformi che abitano le sue profondità glitch. No, ciò che davvero mette i brividi è un dettaglio molto più terreno: Kane Parsons, il regista di questo chiacchieratissimo horror A24 con Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve, la beniamina indie di Sentimental Value, ha appena vent’anni. A confronto, Steven Spielberg, spesso citato come l’archetipo del regista prodigio per aver girato Lo squalo a 27 anni, sembra quasi un ritardatario. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Backrooms è la conferma che oggi i migliori film horror sono diretti da YouTuber

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Backrooms (A24): Il film horror più atteso è un grande spreco

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Temi più discussi: Backrooms era solo il primo capitolo: Kane Parsons conferma i sequel; Backrooms (2026) di Kane Parsons - Recensione; Backrooms senza rivali – Il box office di sabato 30 maggio; Backrooms, il sequel si farà? Il regista rompe il silenzio!.

Quella linea del cane nei Backrooms è l'intero film reddit

Backrooms resiste e non molla la vetta, ma Michael fa la mossa a sorpresa: il box office di ieri 2 giugno 2026La Festa della Repubblica risveglia il box office: l'inquietante horror di A24 regge il comando, ma il biopic su Jackson esplode con un balzo che cambia tutto. libero.it

Backrooms, la spiegazione del finale: tutti i riferimenti cinematografici nascostiStanze senza finestre, corridoi spogli, pareti giallastre. Luci a neon, ombre nette e nell'aria un ronzio costante. Benvenuti nelle Backrooms di Kane Parsons, i non-luoghi più ... ilmessaggero.it