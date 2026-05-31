Backrooms rischia di diventare un nuovo The Blair Witch Project. Ad ogni generazione il suo horror di riferimento e di svolta. E il film del 20enne youtuber Kane Parsons sembra essere il candidato ideale per la generazione Z. Film dell’orrore ambiguamente concettuale che espande le microtracce omonime disseminate su Youtube da un ancora minorenne Parsons, Backrooms è un esempio non tanto rivoluzionario dal punto di vista della creazione dello spavento o del salto sulla sedia (paura fa comunque paura, per capirci), e ancor meno del valore politico di un’opera (basti pensare alla cesura dell’horror dei Romero&Co. di fine sessanta); quanto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Youtube al cinema, l’horror Backrooms è il primo rivoluzionario film dello youtuber 20enne kane Parsons e fa parecchia paura

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What The Backrooms Movie *DIDN'T* Tell You

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In questi giorni nei cinema italiani ci sono due film horror: Obsession di Curry Barker e Backrooms di Kane Parsons. Sono film molto diversi tra loro, ma hanno alcune cose in comune. Una di queste è: avere un regista che arriva da YouTube x.com

Dal 4 al 10 giugno torna al cinema Principessa Mononoke di Miyazaki, in 4K e con un nuovo adattamento reddit

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