Il rapper Baby Gang è stato arrestato questa mattina 17 marzo con l’accusa di porto abusivo di armi e rapina. Già coinvolto in altri procedimenti giudiziari, aveva recentemente scontato una condanna a 2 anni e 8 mesi e aveva dichiarato di voler abbandonare la vita precedente per dedicarsi esclusivamente alla musica.

Il trapper Baby Gang, già al centro di altri procedimenti giudiziari, è stato nuovamente arrestato questa mattina 17 marzo per porto abusivo di armi e rapina. I carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno condotto Zaccaria Mouhib, questo il vero nome di Baby Gang, in carcere a Busto Arsizio (Varese). In una nota i carabinieri hanno spiegato che da stamani “stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare – anche per maltrattamenti – che coinvolgono Baby Gang e altre persone secondo gli investigatori vicine al 24enne di Calolziocorte (comune della provincia di Lecco, ndr)”. L’odierno provvedimento arriva a meno di due settimane dall’ultima condanna, risalente al 4 marzo scorso, quando il trapper è stato condannato 2 anni e 8 mesi per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Baby Gang arrestato di nuovo per “porto abusivo di armi e rapina”. A marzo il trapper dopo la condanna a 2 anni e 8 mesi, aveva promesso: “Ora basta, solo musica”

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