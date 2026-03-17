Un gruppo di giovani coinvolti in episodi di violenza armata e intimidazioni è stato messo sotto inchiesta. Sono stati trovati armi da fuoco, tra cui alcune mitragliatrici, e sono stati segnalati atti di aggressione e danneggiamenti. Uno di loro ha anche subito un’aggressione con un pugno rotto alla fidanzata. La polizia ha sequestrato diverse armi e compiuto perquisizioni nella zona.

Calolziocorte (Lecco, 17 marzo 2026 – Armi in abbondanza acquisite e cedute in continuazione, umiliazioni e botte alla fidanzata, fino a spaccarle il setto nasale, video girati e divulgati a ripetizione, che lo riprendevano mentre sparava con la mitraglietta nel giardino di casa, o mentre provava armi da guerra nel deserto dell’Iraq. Una spedizione punitiva con un violento pestaggio per affermare il dominio del territorio, ribattezzato come un fortino anche nella geolocalizzazione di Google Maps, e anche una rapina. Sempre, mostrando un costante disprezzo per ogni provvedimento del giudice, la sorveglianza speciale vissuta come un... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baby Gang fra le mitragliatrici, il ‘fortino’ e il naso spaccato alla fidanzata. “Violenza, armi, potere: così ha costruito l’immagine da trapper”

Articoli correlati

Il trapper Baby Gang spacca il naso alla fidanzata perché ha installato Instagram: “Mi costringi a ucciderti”I carabinieri hanno arrestato Zaccaria Mouhib per varie accuse, tra cui maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della compagna.

“Non hai diritto di parola” e le spacca il naso: Baby Gang e le accuse di violenza sulla fidanzataMilano, 17 marzo 2206 – Alle accuse non nuove di detenzione, cessione e porto illegale, ricettazione di armi da fuoco comuni e da guerra, di rapina e...

Tutti gli aggiornamenti su Baby Gang

Temi più discussi: Il fortino di Baby Gang crolla: botte, pistole e bazooka. Il rapper torna in carcere; Cresce a Nordest la violenza dei ragazzini: baby gang sempre più aggressive; Armi, rapina e maltrattamenti: nella maxi retata arrestati anche Baby Gang e complici; Napoli, fuoco, sassi e spranghe: baby gang terrorizza Santa Maria degli Angeli e Chiaia.

Baby Gang fra le mitragliatrici, il ‘fortino’ e il naso spaccato alla fidanzata. Violenza, armi, potere: così ha costruito l’immagine da trapperCalolziocorte (Lecco, 17 marzo 2026 – Armi in abbondanza acquisite e cedute in continuazione, umiliazioni e botte alla fidanzata, fino a spaccarle il setto nasale, video girati e divulgati a ... ilgiorno.it

Baby Gang arrestato di nuovo | Fermato a Lecco con le accuse di rapine, maltrattamenti e armiIl trapper Baby Gang è stato nuovamente arrestato oggi a Lecco: le accuse nei suoi confronti sono di maltrattamenti, armi e rapine ... ilsussidiario.net

Un nuovo arresto per Mouhib Zaccaria, nome all'anagrafe di Baby Gang. All'alba di oggi, i carabinieri del Comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono coinvolto il trapp - facebook.com facebook

#TG2000 - Armi e maltrattamenti. Nuovo arresto per il rapper Baby Gang #17marzo #TV2000 x.com