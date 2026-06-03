Baby Gang condannato perché pericoloso ha tanti precedenti e non ci ha detto dove si è procurato la pistola

Un giovane condannato per comportamento pericoloso, con numerosi precedenti penali tra il 2018 e il 2023. Tra i reati commessi ci sono lesioni, risse, detenzione illegale di arma e resistenza. La condanna si basa anche sul fatto che non ha fornito informazioni sulla provenienza di una pistola trovata in suo possesso. La sentenza evidenzia il suo elevato livello di rischio per la sicurezza pubblica.

Avrebbe uno “spiccato profilo di pericolosità”. Tra il 2018 (quando era ancora minorenne) e lo scorso anno “annovera svariati precedenti per reati tra cui lesioni personali, rissa, detenzione illegale di arma, resistenza”. Quando era ai domiciliari in una comunità “ha tenuto una condotta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Il rapper Baby Gang arrestato ancora, porto abusivo di armi e rapina: tutte le (nuove) accuse

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