Italiani morti alle Maldive dove si trova l' atollo Vaavu | come ci si arriva e perchè era pericoloso fare immersione

Cinque subacquei italiani sono deceduti alle Maldive, vicino all’atollo Vaavu, un’area nota per le immersioni. I turisti si trovavano vicino a un’isola disabitata chiamata Alimathaa. La causa delle morti non è ancora stata chiarita, e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La zona è considerata difficile da affrontare per le immersioni, e si sta cercando di capire se le condizioni del mare o altri fattori abbiano contribuito alla tragedia.

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La morte dei cinque subacquei italiani alle Maldive è ancora avvolta nel mistero. Gli sfortunati turisti si trovavano in prossimità di Alimathaa, una delle isole disabitate dell'Atollo di Vaavu. Il gruppo di isolette, il più piccolo di tutto le Maldive, si trova a 65km circa dalla capitale Malè, raggiungibile in motoscafo dopo 90 minuti di traversata nell'Oceano Indiano. È composto dal principale Atollo Vaavu, da un grande atollo circolare di 9 km di diametro chiamato Vattaru, e caratterizzato da una sola isola, con un solo insediamento di personale tecnico. L'Atollo Vaavu ospita sei isole abitate, per un totale di circa 2 mila abitanti, di cui più del 40% lavora nei quattro resort presenti, mentre la restante parte si dedica alla pesca e altre attività locali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Italiani morti alle Maldive, dove si trova l'atollo Vaavu: come ci si arriva e perchè era pericoloso fare immersione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cosa sappiamo dell'atollo Vaavu, dove si trova e perché è pericolosoÈ stata diffusa oggi la notizia della morte di cinque nostri connazionali che si trovavano alle Maldive. Italiani morti alle Maldive durante un'escursione subacquea nell'atollo Vaavu, cinque deceduti nell'immersioneDurante un’immersione a 50 metri nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, cinque italiani sono morti. Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione. Stavano esplorando una grotta a 50 metri di profondità. Tra le vittime, anche la ricercatrice dell’Università di Genova Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, ventenne. Le forze armate maldi x.com Immersione killer alle Maldive, morti cinque italiani reddit Chi erano gli italiani morti durante un’immersione alle MaldiveSono cinque gli italiani morti alle Maldive: dopo essere risultati dispersi nel corso di una immersione subacquea. La Farnesina ha fatto sapere che a seguito di un incidente occorso durante un'immers ... tg24.sky.it Tragedia alle Maldive, cinque italiani morti in un'immersioneC'era allerta meteo. I corpi a 50 metri di profondità in una grotta. Malé: il peggiore incidente della storia. Le vittime: una docente dell'Università di Genova e la figlia, una ricercatrice del Torin ... ansa.it