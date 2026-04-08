Zaccaria Mouhib, conosciuto come Baby Gang, si trova in isolamento nel carcere di Busto Arsizio da sei mesi. La cella è spoglia e non ha contatti con altri detenuti. La decisione è stata presa a causa della sua presunta capacità di influenzare gli altri e della condotta considerata pericolosa. La sorveglianza speciale è stata applicata per limitare ogni possibile rischio legato alla sua presenza in carcere.

Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, è finito sotto un regime di sorveglianza speciale all’interno del carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese, a causa della sua presunta capacità di influenzare gli altri detenuti e di una condotta ritenuta pericolosa. Il provvedimento, firmato il primo aprile, scatta dopo l’arresto avvenuto il 17 marzo scorso. L’inchiesta della Procura di Lecco ha coinvolto il ventiquattrenne per diverse accuse, tra cui il possesso di armi e episodi di maltrattamenti ai danni della compagna. L’autorità penitenziaria descrive il trapper, che vanta milioni di follower, come un individuo incline alla violenza e resistente al rispetto delle norme disciplinari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baby Gang in isolamento: cella spoglia e zero contatti per 6 mesi

Armi, rapina e maltrattamenti sulla compagna, torna in cella il rapper Baby GangNeanche due settimane fa aveva detto che quella condanna, due anni e 18 mesi per ricettazione, sarebbe stata l’ultima: «ora basta, voglio pensare...

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Da BABY GANG a ZACCARIA la storia che ha scioccato l’Italia

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Sorveglianza rafforzata per Baby Gang nel carcere di Busto Arsizio dopo episodi gravi. - facebook.com facebook

Baby Gang sotto sorveglianza speciale in carcere: "Influenza i detenuti" #babygang x.com