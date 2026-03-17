Baby Gang arrestato per rapina e maltrattamenti nuovi guai per il trapper Mouhib Zaccaria già condannato

Il trapper Mouhib Zaccaria, noto come Baby Gang, è stato arrestato di nuovo con l’accusa di rapina. I carabinieri hanno eseguito un blitz in un’area della città, portando all’arresto dell’artista già condannato in passato. L’intervento delle forze dell’ordine si è concentrato su un episodio di maltrattamenti e furto. La situazione giudiziaria del musicista si aggrava con questo nuovo provvedimento.

Il trapper 24enne Baby Gang, al secolo Mouhib Zaccaria, è finito di nuovo nei guai con la giustizia: i carabinieri del comando provinciale di Lecco nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che coinvolgono l’artista, che si trovava già ai domiciliari, e persone a lui vicine. Tra le ipotesi di reato contestate figurano detenzione di armi, rapina e maltrattamenti. Baby Gang accusato di rapina: nuovo arresto La precedente condanna Baby Gang è stato l'artista più ascoltato in Italia nel 2025 su Spotify Baby Gang accusato di rapina: nuovo arresto L’intervento dei militari ha interessato l’area di Calolziocorte, comune in provincia di Lecco di 13mila abitanti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Trapper Mouhib Zaccaria alias Baby Gang arrestato di nuovo a Lecco, contestati “porto abusivo di armi, rapine e maltrattamenti”Il 24enne era stato arrestato precedentemente l'11 settembre del 2025, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Lecco.

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Una selezione di notizie su Baby Gang

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Ancora in manette il trapper lecchese Baby Gang Blitz all’alba dei carabinieri dche stanno eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecco. - facebook.com facebook

È stato arrestato di nuovo il rapper Baby Gang, per detenzione abusiva di armi e rapina x.com