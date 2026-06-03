Azzurra n14 è online! La nuova Sara Curtis la Tripla Corona di Alice Bellandi il pagellone e il calendario eventi

È stato pubblicato il nuovo numero di Azzurra, disponibile online e gratuito. All’interno ci sono la nuova Sara Curtis, la Tripla Corona di Alice Bellandi, il pagellone e il calendario degli eventi. Il numero può essere letto o sfogliato tramite il link fornito.

Il nuovo numero di Azzurra è online! Si può leggere e sfogliare gratuitamente al seguente link: https:www.oasport.itrivista-azzurra Nel n.14 troverete una lunga intervista a Sara Curtis, stella del nuoto italiano che racconta la sua esperienza di vita in America tra aneddoti, cambiamenti e nuovi traguardi. Un’altra delle regine dello sport tricolore è la fuoriclasse, ormai leggendaria, Alice Bellandi: con lei abbiamo parlato dopo il raggiungimento dell’agognata Tripla Corona, con un nuovo obiettivo da record già fissato. Nell’editoriale che apre la rivista troverete una analisi del caso Alex Schwazer, ancora una volta escluso dalla Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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