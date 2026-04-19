Alice Bellandi ha concluso gli Europei 2026 di judo con una serie di risultati che includono medaglie di diversi colori ai campionati europei e mondiali. Durante l'ultima giornata della competizione, ha vinto una medaglia che ha completato il suo palmares, che comprende anche la vittoria della Tripla Corona. La sua carriera si distingue per molteplici successi in ambito internazionale, confermando la sua presenza tra le atlete più competitive nel panorama del judo.

Alice Bellandi ha illuminato l’ultima giornata degli Europei 2026 di judo, conquistando la medaglia d’oro nella categoria fino a 78 kg sul tatami di Tbilisi (Georgia) e riuscendo così nella grande impresa di completare la Tripla Corona: dopo essersi laureata Campionessa Olimpica a Parigi 2024 e avere trionfato ai Mondiali 2025 in quel di Budapest, la bresciana si è regalata anche la prima gioia della carriera in campo continentale e ha unificato lo scettro dei pesi mediomassimi. Oltre ai sigilli nei grandi eventi, la 27enne vanta un’ampia collezione di medaglie: in campo iridato figurano l’argento ad Abu Dhabi nel 2024 e il bronzo a Doha nel 2023, agli Europei il bronzo di Sòfia nel 2022.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il palmares di Alice Bellandi: non solo la Tripla Corona, ma tutti i metalli a Europei e Mondiali!

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