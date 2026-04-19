LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Alice Bellandi insegue la Tripla Corona
Oggi si conclude la quarta giornata dei Campionati Europei di judo 2026, in corso presso l'Olympic Sport Palace di Tbilisi. La competizione vede in programma diverse finali e incontri decisivi, tra cui quello di Alice Bellandi che mira alla conquista della sua terza medaglia europea. La diretta offre aggiornamenti in tempo reale sugli eventi e sui risultati di questa giornata di gare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Campionati Europei 2026 di judo, che si concludono sui tatami dell’Olympic Sport Palace di Tbilisi. Anche nella quarta giornata sono protagonisti diversi azzurri pronti a giocarsi carte importanti per il podio, fin qui conquistato solo da Odette Giuffrida. Oggi è infatti la giornata dedicata alle categorie più pesanti, con le eliminatorie al via alle ore 8.00 e il Final Block dalle ore 14.00, quando verranno assegnate le medaglie nei -78 e +78 kg femminili e nei -100 e +100 kg maschili. I riflettori italiani sono inevitabilmente puntati su Alice Bellandi, grande favorita nei -78 kg.🔗 Leggi su Oasport.it
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Alice Bellandi shows what fair play really looks like: connecting with fans, embracing their energy, and sharing the moments that matter most. Sometimes, it’s the simplest gestures that leave the biggest impact. #FairPlayMenarini #FairPlayMenariniAward - facebook.com facebook