Axos musica per organi caldi al Casilino Sky Park

Notizia in breve

Un artista di musica rap si esibirà nel Casilino Sky Park di Roma, portando un concerto caratterizzato da intensità emotiva. Lo spettacolo prevede l’uso di flussi di coscienza e poesia profonda, con testi che affrontano temi personali e demoni interiori. La performance si concentrerà su incastri precisi e rime incisive, creando un’atmosfera coinvolgente e sincera.