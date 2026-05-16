L' assessore Pignoli di dimette da assessore dopo l' avviso di garanzia | Sono innocente e chiarirò tutto
L'assessore comunale ha annunciato le proprie dimissioni dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione elettorale. In un comunicato, ha dichiarato di essere innocente e ha affermato che chiarirà la situazione. La decisione è stata presa poco dopo la notifica, senza ulteriori dettagli sulle accuse. La questione riguarda presunti illeciti legati alle elezioni, ma nessuna conferma ufficiale è stata fornita riguardo alle accuse specifiche. La vicenda sta attirando l'attenzione nell'ambiente politico locale.
Massimiliano Pignoli ha deciso di rassegnare le dimissioni da assessore comunale dopo che nei giorni scorsi ha ricevuto un avviso di garanzia per corruzione elettorale. La polizia giudiziaria aveva perquisito sia il suo ufficio in municipio che la casa.Al termine sono stati posti sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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