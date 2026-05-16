L' assessore Pignoli di dimette da assessore dopo l' avviso di garanzia | Sono innocente e chiarirò tutto

L'assessore comunale ha annunciato le proprie dimissioni dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione elettorale. In un comunicato, ha dichiarato di essere innocente e ha affermato che chiarirà la situazione. La decisione è stata presa poco dopo la notifica, senza ulteriori dettagli sulle accuse. La questione riguarda presunti illeciti legati alle elezioni, ma nessuna conferma ufficiale è stata fornita riguardo alle accuse specifiche. La vicenda sta attirando l'attenzione nell'ambiente politico locale.

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