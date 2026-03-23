L’intera rete di Avviso Pubblico esprime piena vicinanza, sostegno e solidarietà al sindaco diMattinata e coordinatore provinciale della nostra associazione, Michele Bisceglia, per il grave attointimidatorio rappresentato dalla scritta minacciosa apparsa sul muro dell’abitazione di sua madre,proprio di fronte alla casa del sindaco. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo lasua figura istituzionale e la comunità di Mattinata, ma travalica ogni limite toccando la sua sfera più intima e privata. «Agli autori di questo gesto intimidatorio rispondo con la determinazione e il coraggio di sempre. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Minacce al sindaco di Mattinata Michele Bisceglia. Avviso Pubblico: “Siamo al tuo fianco”

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