Avete capito chi ci rema contro? | il consigliere comunale contro il presidente della Repubblica le scuse del sindaco

Notizia in breve

Un consigliere di maggioranza ha pubblicato sui social un messaggio rivolto al presidente della Repubblica, suscitando reazioni. Il sindaco ha poi condannato le parole, affermando che non rappresentano i valori della giunta né della comunità di Amelia. Il consigliere ha successivamente rimosso il post e si è scusato pubblicamente. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla differenza tra opinioni personali e il rispetto istituzionale.