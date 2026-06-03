Avete capito chi ci rema contro? | il consigliere comunale contro il presidente della Repubblica le scuse del sindaco
Un consigliere di maggioranza ha pubblicato sui social un messaggio rivolto al presidente della Repubblica, suscitando reazioni. Il sindaco ha poi condannato le parole, affermando che non rappresentano i valori della giunta né della comunità di Amelia. Il consigliere ha successivamente rimosso il post e si è scusato pubblicamente. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla differenza tra opinioni personali e il rispetto istituzionale.
“Le parole affidate ai social in queste ore da un consigliere di maggioranza nei confronti del presidente della Repubblica non rispecchiano in alcun modo i valori della mia persona, di questa giunta e della comunità di Amelia”.Arriva la posizione ufficiale del sindaco di Amelia, Avio Proietti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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E quindi questo era un bacio d’addio, caro Denzel. Ma un bacio bellissimo, perché ci fa capire concretamente che hai capito tutto dell’Inter e te lo puoi permettere. Questa maglia l’hai amata, l’hai onorata e l’hai protetta con tutto te stesso, sempre. x.com
Il ragazzo che sognava Nashville e Memphis. È diventato un’icona rock’n’roll della melodia italiana e sarà sul palco del Blubar Summer Festival. Mercoledì 5 agosto, al Convento Michetti, il Blubar Summer Festival suonerà così. Avete già capito a chi ci facebook