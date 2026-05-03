Sindaco presenza mozione di sfiducia contro il presidente del consiglio comunale Gravi inadempienze

Il sindaco di Orta di Atella ha presentato una mozione di sfiducia contro il presidente del Consiglio comunale, citando gravi inadempienze. La decisione ha suscitato una reazione immediata tra gli altri membri dell'amministrazione e ha portato a una discussione pubblica sulla tenuta degli equilibri istituzionali nel Comune. La mozione è stata consegnata ufficialmente alle autorità competenti, che dovranno ora valutare i passaggi successivi.

Scossa profonda negli equilibri istituzionali del Comune di Orta di Atella, dove il sindaco Antonio Santillo ha formalizzato una pesante mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Pio Massaro. Un documento articolato in undici pagine che rappresenta un vero e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Consiglio comunale a Cisterna, ritirata la mozione di sfiducia per il sindacoCon 13 consiglieri presenti in aula, ieri pomeriggio si è tenuto il consiglio comunale a Cisterna. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Approvata in consiglio comunale la mozione per i pannolini lavabili; Arcore: fissato il consiglio comunale della sfiducia, la cronologia della crisi; Mozione di Cesare Canepari, assessore a Barzio, sulla decadenza (o meno) del presidente della Comunità Montana; Orta di Atella, il sindaco presenta mozione di sfiducia al presidente del Consiglio. Orta di Atella, il sindaco presenta mozione di sfiducia al presidente del ConsiglioOrta di Atella (Caserta) - Un atto politico e amministrativo che apre uno scenario delicato per gli equilibri istituzionali del Comune. Il sindaco Antonio ... pupia.tv Como, bocciata la sfiducia all’assessore del sindaco Rapinese: 11 favorevoli e 18 contrari. (E prima l’intervento a sorpresa di Anzaldo)E’ stata discussa, non senza tensione tra le parti, questa sera in consiglio comunale a Como la mozione di sfiducia presentata dal gruppo del Pd nei confronti dell’assessore al Verde Chiara Bodero Mac ... comozero.it Ufficiale la lista civica “Vito Barresi sindaco” a Crotone: 32 candidati, forte presenza femminile e un progetto politico tra rinnovamento e sviluppo - facebook.com facebook