Napoli-Como cambia il VAR | Avete capito chi ci mandano?

Nel calcio italiano, il dibattito sul VAR continua a occupare le pagine dei giornali dopo le recenti polemiche. A Napoli-Como, si è registrato un cambio nel funzionamento del sistema video, con alcune voci che si sono sollevate riguardo alle designazioni arbitrali. Questa situazione segue un’inchiesta sulla presunta gestione pilotata delle assegnazioni degli arbitri, alimentando nuove discussioni nel mondo del calcio.

Dopo con l’inchiesta sulla presunta gestione pilotata delle designazioni, nel calcio italiano il tema arbitrale non smette di fare rumore. Il comunicato dell’AIA del cambio al VAR per la gara di sabato tra Como e Napoli, infatti, ha già innescato la polemica. Il cambio al VAR che ha fatto scattare la polemica. L’AIA ha comunicato che Daniele Doveri, designato originariamente come VAR nella gara Como-Napoli, sarà sostituito da Aleandro Di Paolo. La variazione nasce da uno scambio più ampio. Marco Guida verrà sostituito da Daniele Doveri, e contestualmente Doveri, che era AVAR nella stessa partita,sarà rimpiazzato da Guida. Il nome di Di Paolo al VAR di Como-Napoli, però, ha fatto effetto in casa Napoli: i precedenti non sono dei migliori, come annunciato dal giornalista Carlo Alvino, che ha contestato la scelta.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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