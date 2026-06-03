Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rubato una Fiat Panda ad Aversa. Il ladro ha usato la tecnica della pietra, lanciandola contro il veicolo in corsa per bloccarlo, e poi si è impossessato dell’auto. Il GPS del veicolo ha permesso di rintracciarlo ad Arzano, dove è stato fermato e arrestato.

Con la tecnica della pietra lanciata contro l’auto in corsa, il malvivente è riuscito a impossessarsi di una Fiat Panda, ma il GPS del veicolo ha consentito ai carabinieri di rintracciarlo e arrestarlo poco dopo ad Arzano.. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Casoria hanno arrestato per furto S. V., 34enne, già noto alle forze dell’ordine. Aversa. Una pietra viene lanciata contro un auto in corsa, l’uomo alla guida accosta, scende per vedere cosa sia accaduto. Dietro di lui c’è qualcuno che aspetta il momento giusto per salire in auto e fuggire. La vittima – rimasta a piedi – compone il 112. Sulla Fiat Panda appena rubata c’è il gps. L’auto viene localizzata ad Arzano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Aversa: ruba un auto con il trucco della pietra. Carabinieri arrestano un 34enne

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