Lite in strada finisce in rapina | carabinieri arrestano un 34enne

Notizia in breve

Una lite in strada a Piacenza si è conclusa con una rapina intorno alle 11:00 di oggi. L'incidente è avvenuto tra piazzale Roma, via Colombo e viale Patrioti, nel centro della città. I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno arrestato un uomo di 34 anni. Le forze dell’ordine non hanno fornito dettagli sulle modalità della rapina o sui danni riportati.