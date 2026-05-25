Lite in strada finisce in rapina | carabinieri arrestano un 34enne
Una lite in strada a Piacenza si è conclusa con una rapina intorno alle 11:00 di oggi. L'incidente è avvenuto tra piazzale Roma, via Colombo e viale Patrioti, nel centro della città. I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno arrestato un uomo di 34 anni. Le forze dell’ordine non hanno fornito dettagli sulle modalità della rapina o sui danni riportati.
Una rapina in pieno giorno in pieno centro, fermata dall'intervento tempestivo dei carabinieri. È accaduto a Piacenza nella mattinata, intorno alle 11:00, nella zona di piazzale Roma, via Colombo e viale Patrioti.La segnalazione e l'interventoTutto è partito da una chiamata al numero unico di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Rissa di notte in centro, 2 gruppi si affrontano poi fuggono all'arrivo dei carabinieri
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