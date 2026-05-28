Aversa, un sopralluogo è stato effettuato nell’isola ecologica di via Perugia dopo le proteste dei residenti. Questi hanno segnalato un’aria insalubre che si avverte sia all’interno delle palazzine che all’esterno. Alcuni abitanti hanno chiesto che l’area venga riconvertita, affermando di essere malati di tumori. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità che stanno verificando le condizioni ambientali nel sito.

Aversa. In via Perugia l’aria è diventata irrespirabile, dentro e fuori le palazzine Unrra Casas. L’olezzo proveniente dall’ex isola ecologica, situata tra gli alloggi popolari, il distretto sanitario 17 dell’Asl di Caserta e il centro vaccinale, che affacciano su viale Europa, è ormai insostenibile. Eppure i residenti sono costretti a conviverci quotidianamente. L’isola ecologica, chiusa nel 2020 insieme a quella di via Cappuccini, nel tempo si è trasformata in una vera e propria discarica abusiva. Una situazione particolarmente grave in via Perugia, considerata la vicinanza del sito alle abitazioni e ai presidi sanitari. Secondo quanto denunciato dai residenti, durante la notte ignoti sversano illegalmente sacchetti all’interno dell’area, il cui accesso risulta facilmente raggiungibile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, sopralluogo all’isola ecologica di via Perugia. I residenti: “Si riconverta opera, qui noi malati di tumori”

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