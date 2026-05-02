Javier Martinez ha rivolto parole forti sui social, scrivendo “Scrivete put**nate” rivolto a qualcuno con cui ha avuto uno scontro. Nel frattempo, l’atleta si sta godendo le vacanze, dopo aver concluso il campionato di serie A3 con la squadra di Terni. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo all’origine delle sue parole o ai dettagli della vicenda.

Javier Martinez si sta godendo le meritate vacanze dopo aver ultimato il campionato di A3 con la Terni volley academy. Il pallavolista argentino è finito al centro dell'attenzione negli ultimi giorni per la sua decisione di non accompagnare Helena Prestes in America dove si è recata per impegni di lavoro. Di qui, è arrivata la reazione dell'ex concorrente del Grande Fratello che nel corso di una diretta su Tiktok ha spiegato il motivo per il quale non è partito e difeso la sua relazione con la modella brasiliana. Javier Martinez ha quindi dichiarato: "Siamo due persone mature: io ed Helena Prestes. Tutti i due hanno le loro attività, hanno cose da fare, se in questo preciso momento non sono in America con lei vuol dire che se entrate in questa casa vedrete che è un casino di scatolini, cose da fare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez alza la voce: “Scrivete put**nate”, con chi ce l’ha

Notizie correlate

Javier Martinez alza la voce sui social: “Una marea di caz*ate”, l’accadutoJavier Martinez è finito nuovamente al centro dell'attenzione ma questa volta non per le sue prodezze sul campo da pallavolo ma per uno sfogo...

Leggi anche: Helena Prestes difende Javier Martinez: “Scrivete tante cavolate”, l’accaduto

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Helena Prestes e Javier Martinez ripartono da Lecco: la nuova vita degli Helevier; Javier Martinez, nuovo reality show dopo il Grande Fratello? L’indiscrezione; Helena Prestes e Javier Martinez lasciano Terni e cambiano casa?; L’Isola dei Famosi, arriva il no secco di Javier Martinez | Perché ha rifiutato il reality show.

Javier Martinez, successo per la prima live senza Helena: 6.500 fan collegati su TikTokMigliaia di fan hanno ascoltato le confidenze di Javier sul futuro, sul rapporto con Helena e sulla scelta di ignorare gli haters ... it.blastingnews.com

L’Isola dei Famosi, arriva il no secco di Javier Martinez | Perché ha rifiutato il reality showJavier Martinez ha rifiutato la partecipazione a L'Isola dei Famosi: è questa l'indiscrezione che sta circolando in queste ore sul web. ilsussidiario.net

Oggi, 24 aprile, è un giorno che Helena Prestes e Javier Martinez non dimenticheranno facilmente: come si evince dai contenuti che entrambi hanno postato sui social nelle ultime ore, gli Helevier stanno per traslocare nella loro nuova casa a Lecco. Il pallavol - facebook.com facebook