La voce di chi non ha voce | al liceo Ribezzo incontro sul popolo palestinese

Il liceo scientifico “Francesco Ribezzo” di Francavilla Fontana organizza un incontro dedicato alla storia e alla cultura del popolo palestinese. L’appuntamento si svolgerà venerdì 10 aprile alle ore 18 nell’aula magna della scuola. L’iniziativa, parte di un percorso di approfondimento, si intitola “La voce di chi non ha voce” e mira a offrire uno spazio di riflessione su questa realtà.

Nell’ambito dell’iniziativa di studio e di approfondimento sulla storia recente e sulla cultura del popolo palestinese sviluppata nel Liceo scientifico “Francesco Ribezzo” di Francavilla Fontana e intitolata “La voce di chi non ha voce”, il prossimo venerdì 10 aprile alle ore 18, nell’aula magna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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