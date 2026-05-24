La videocall tra il tecnico e la club ha portato alla disponibilità dell'allenatore a prendere in considerazione la posizione. La società ha scelto Nesta come possibile nuovo allenatore invece di Luca D'Angelo. La decisione si basa su incontri e valutazioni tra le parti, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La trattativa prosegue con l’obiettivo di definire l’accordo.

? Domande chiave Come si è conclusa la videocall tra Nesta e la dirigenza?. Perché la società ha preferito Nesta rispetto a Luca D'Angelo?. Quando potrà essere annunciata ufficialmente la firma del nuovo allenatore?. Quali sono le condizioni del contratto biennale pronti per il tecnico?.? In Breve Contratto biennale pronto per l'ex allenatore di Monza e Frosinone.. Nomi valutati prima di Nesta includono Luca D'Angelo e Michele Mignani.. Firma prevista subito dopo il primo turno delle elezioni amministrative locali.. Progetto mira a superare l'eredità tecnica lasciata da Davide Ballardini.. L’Avellino accelera per la nuova stagione tecnica con un contatto decisivo avvenuto nelle ultime 48 ore tra l’ex difensore del Milan e la dirigenza guidata dalla famiglia D’Agostino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, videocall decisiva con Nesta: il tecnico è disponibile

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