Il ritorno su Pandora di Avatar: Fuoco e Cenere arriva in Home Video con edizioni 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD arricchite da oltre tre ore di contenuti extra dedicati al dietro le quinte del film e alla costruzione dell'universo di James Cameron. Dopo aver conquistato il pubblico al cinema con il suo spettacolare ritorno su Pandora, Avatar: Fuoco e Cenere si prepara ad arrivare anche in Home Video. Il nuovo capitolo della saga creata da James Cameron espande ulteriormente l'universo dei Na'vi con nuove culture, scenari inediti e una narrazione ancora più intensa, confermandosi come uno degli eventi cinematografici più ambiziosi degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avatar: Fuoco e Cenere arriva in 4K, Blu-ray e DVD dal 3 giugno

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Avatar: Fuoco e Cenere | Dal 24 Giugno su Disney+

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