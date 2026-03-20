È stato annunciato il lancio del cofanetto completo di Stranger Things in formati 4K e Blu-ray. La saga ambientata a Hawkins, ormai conclusa con un finale cinematografico, mantiene ancora l’attenzione del pubblico e degli appassionati. La nuova edizione include tutti gli episodi della serie, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere le avventure del gruppo. La commercializzazione è prevista per le prossime settimane.

Nonostante la saga di Hawkins si sia conclusa da pochi mesi con un finale cinematografico che ha infranto ogni record, l’universo creato dai Duffer Brothers continua a far parlare di sé. Netflix, in collaborazione con la celebre etichetta Arrow Video, ha annunciato il lancio del cofanetto completo di Stranger Things, un pezzo da collezione che segna una svolta storica per la distribuzione dei contenuti originali della piattaforma. Stranger Things: Il fenomeno pop approda su supporto fisico. Dopo il successo dell’ultima stagione, rilasciata in tre parti e celebrata con una speciale proiezione evento dell’episodio finale nei cinema, i fan chiedevano a gran voce un modo per “possedere” fisicamente la serie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Stranger Things: Arriva l’attesissimo cofanetto completo in 4K e Blu-ray

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