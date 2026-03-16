Autovelox nel mirino Altvelox diffida la Prefettura | Sospendere il decreto sulle 12 postazioni

Un'azienda ha inviato una diffida alla Prefettura di Rimini chiedendo di sospendere e riesaminare il decreto che autorizza l’installazione di dodici autovelox fissi nelle strade della provincia. La richiesta mette in discussione l’operato delle autorità circa l’autorizzazione di queste postazioni di controllo della velocità. La vicenda riguarda direttamente le modalità di gestione dei controlli stradali nella zona.

L’associazione nazionale Altvelox chiede la sospensione del decreto prefettizio che autorizza 12 postazioni fisse di controllo della velocità nella provincia di Rimini Un invito formale alla sospensione e al riesame del decreto prefettizio che autorizza l’installazione e l’utilizzo di postazioni fisse per il controllo della velocità sulle strade della provincia di Rimini. A presentarlo è l’associazione nazionale Altvelox – Tutela utenti della strada, che ha inviato alla Prefettura un’istanza-diffida chiedendo di fermare in via cautelativa il provvedimento e di procedere a una verifica complessiva dell’intero sistema di rilevamento. Nel mirino dell’associazione c’è il decreto prefettizio n. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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