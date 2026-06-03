Autostrade | rimborsi per code e cantieri ecco come richiederli

Le autorità hanno annunciato che sarà possibile richiedere rimborsi per i ritardi causati da code e cantieri lungo le autostrade. Per ottenere il rimborso, i viaggiatori devono aver subito un’attesa superiore a un certo limite di tempo e presentare una richiesta ufficiale. L’importo della compensazione viene calcolato in base alla durata dell’attesa e alla distanza percorsa, seguendo criteri stabiliti dalle nuove norme. Le procedure e i moduli sono disponibili online e presso i punti di assistenza.

Quanto devi aspettare in coda per ottenere il rimborso del pedaggio?. Come si calcola l'importo esatto della compensazione economica spettante?. Quali tipologie di cantieri escludono categoricamente il diritto al ristoro?. Perché non puoi richiedere rimborsi se attraversi diverse società autostradali?.? In Breve Ritardi oltre 60 minuti prevedono rimborsi dal 50% al 100% del pedaggio.. Soglie di ritardo: 10 minuti per tratte 30-50 km e 15 per oltre 50 km.. Rimborsi multi-concessionario disponibili solo dal 1 dicembre 2026.. Accredito entro 20 giorni tramite carta, telepass o bonifico bancario.. Dal 1° giugno 2026 rimborsi pedaggi per code e cantieri: ecco come procedere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Autostrade 2026: finalmente ti rimborsano. Ma c'è una trappola che nessuno ti dice

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