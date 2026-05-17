A partire dal primo giugno 2026 entreranno in vigore nuove disposizioni sui pedaggi autostradali che consentiranno ai conducenti di richiedere rimborsi in presenza di ritardi dovuti a cantieri o blocchi del traffico. Le norme prevedono procedure specifiche per la presentazione delle richieste e definiscono le condizioni per l’ottenimento dei rimborsi. Questa modifica interessa le tariffe applicate e coinvolge le autorità responsabili della gestione delle autostrade. Le novità sono state ufficializzate attraverso un decreto che entrerà in vigore in quella data.

Dal primo giugno 2026 entrano in vigore nuove regole sui pedaggi autostradali che permetteranno agli automobilisti di ottenere rimborsi in caso di ritardi causati da cantieri o blocchi del traffico. La misura nasce dalla delibera n. 2112025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti e punta a introdurre un sistema di ristoro per i disservizi subiti dagli utenti durante gli spostamenti sulla rete autostradale. A ricordarlo è il Codacons, secondo cui i rimborsi potranno essere richiesti direttamente ai concessionari autostradali. Nella prima fase, però, le nuove disposizioni riguarderanno solo alcune tratte specifiche. Come funzionano i rimborsi per i cantieri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pedaggi autostradali, rimborsi per traffico e cantieri dal 1° giugno: come richiederli

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DAL 1° GIUGNO RIMBORSI IN AUTOSTRADA PER TRAFFICO E CANTIERI: ECCO ESATTAMENTE COME FUNZIONERANNO

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